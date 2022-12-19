Bakan Nebati hayırlı olsun diyerek duyurdu: Dev finansman paketi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında 250 milyar TL'lik finansman sağlandığını bildirdi.Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.