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Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Bir buçuk ton zeytin yola saçıldı!

Bursa’da, işçi servis otobüsünün kavşaktan dönüş yapan kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken 1,5 ton zeytin yola saçıldı.

Ekleme: 18.12.2022 - 21:16 Güncelleme: 18.12.2022 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Bir buçuk ton zeytin yola saçıldı!Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu, Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gedelek Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinden topladığı 1,5 ton zeytini 16 RBZ 19 plakalı kamyonetine yükleyen Reşat Kılınç (54), evine gitmek için yola çıktı.

Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Bir buçuk ton zeytin yola saçıldı!

Gedelek kavşağından Orhangazi-Bursa Karayolu'na çıkış yapmak isteyen Reşat Kılınç yönetimindeki kamyonete, Gemlik'ten Yalova istikametine giden Fevzi Şaşmaz (50) yönetimindeki 16 ADN 561 plakalı işçi servis otobüsü çarptı.

Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Bir buçuk ton zeytin yola saçıldı!

1,5 TON ZEYTİN YOLA SAÇILDI

Kaza sonrasında kontrolden çıkan kamyonet refüje savrulurken, kasasındaki selelerde bulunan yaklaşık 1,5 ton zeytin yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Reşat Kılınç yola saçılan zeytinleri kürekle selelere doldurarak kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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