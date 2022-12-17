MasterChef dokunulmazlık oyununda büyük sürpriz!

MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Dokunulmazlık oyunu yemeği; Türk mutfağı ve Asya mutfağı olarak iki etaptan oluştu. İki oyununda beraberlik durumu olursa İtalyan mutfağı skoru belirleyecek. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. İşte 16 Aralık 2022 Cuma MasterChef Türkiye haftanın üçüncü eleme adayı...

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler büyük bir sürprize daha imza attı. Jüri üyeleri yarışmacılara her bir yemek için yarım saat süre verirken, bir takım yemeği bitirip kornaya basarsa diğer takımın yemeği bitirmek için 1 dakikası olacak. Peki, 'MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?' İşte 16 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.Haftanın ikinci eleme adayı ise Tolga oldu.Haftanın üçüncü eleme adayı ise Ayaz oldu.