  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef dokunulmazlık oyununda büyük sürpriz!

MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Dokunulmazlık oyunu yemeği; Türk mutfağı ve Asya mutfağı olarak iki etaptan oluştu. İki oyununda beraberlik durumu olursa İtalyan mutfağı skoru belirleyecek. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. İşte 16 Aralık 2022 Cuma MasterChef Türkiye haftanın üçüncü eleme adayı...

Ekleme: 17.12.2022 - 01:50 Güncelleme: 17.12.2022 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
MasterChef dokunulmazlık oyununda büyük sürpriz!TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler büyük bir sürprize daha imza attı. Jüri üyeleri yarışmacılara her bir yemek için yarım saat süre verirken, bir takım yemeği bitirip kornaya basarsa diğer takımın yemeği bitirmek için 1 dakikası olacak. Peki, 'MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?' İşte 16 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MasterChef dokunulmazlık oyununda büyük sürpriz!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Tolga oldu.

Haftanın üçüncü eleme adayı ise Ayaz oldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi!
CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması! 'Siyasal akılsızlığın ta kendisi'
Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!
Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz
CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar!
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Yerli milli elektrikli trenlerimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere
Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil
Başkan Erdoğan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuşuyor
Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmayı yürüten savcılık 14 ayrı rüşvet eylemi tespit etti: 500 bin dolara varan yolsuzluk deşifre oldu
200 bin kişilik ordu hazırlandı: Yeni yılda büyük savaş
AK Partili Zengin: Seçim tarihi bir-iki hafta öne gelebilir
Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir
Levent'teki AVM'nin çatısında yangın çıktı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı