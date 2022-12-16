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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi. Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
Ekleme: 16.12.2022 - 10:53 Güncelleme: 16.12.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

'HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ'

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, 'Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız.' ifadesini kullandı.

'STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK'

Bakan Muş, stokçuluk konusunda taviz verilmeyeceğini belirten Bakan Muş, 'Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak' dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, 'Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
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