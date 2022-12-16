Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıAz bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı ve az bulutluParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AĞRI °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık