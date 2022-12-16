Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 16 Aralık hava durumu raporuna göre 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte il il, bölge gölge hava durumu raporu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık