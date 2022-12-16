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'Manav cinayeti' şüphelisi kendini ihbar etti! 'Kaçmaktan yoruldum'

Diyarbakır'da üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan M.Ç. (23), kaçmaktan yorulduğunu belirterek, kendisini polise ihbar etti. M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 16.12.2022 - 21:32 Güncelleme: 16.12.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
'Manav cinayeti' şüphelisi kendini ihbar etti! 'Kaçmaktan yoruldum'Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde, 11 Ekim 2018’de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Kokel (62), Mustafa Çelebi (32) ve Orhan Çınar (32) hayatını kaybetti.

‘Manav cinayeti’ olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti. Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.

'Manav cinayeti' şüphelisi kendini ihbar etti! 'Kaçmaktan yoruldum'

Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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