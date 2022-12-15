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'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

Hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan yakalama kararı bulunan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel simli şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde gözaltına alındı.

'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
Ekleme: 15.12.2022 - 09:06 Güncelleme: 15.12.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece Kadir Istekli'yi gözaltına almıştı. Yusuf Ziya Gümüşel'de yakalandı. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü vermişti.

'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

2 SANIĞA MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.'nin avukatlarınca tutuklamaya yönelik taleplerini değerlendirdi. Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık Kadir istekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun katalog suçlardan olması, CD çözümü içerir bilirkişi raporu ve bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları dikkate aldı.

Sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapan mahkeme, 2 sanığın da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Sanıkların yargı alanı içinde yakalandığında 24 saat içinde mahkemede ya da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edilmesini kararlaştırdı. Müşteki H.K.G.'nin adresinin İzmir'de olduğunu belirten mahkeme, çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verdi.
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'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
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