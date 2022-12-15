15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecek ve Balıkesir hariç) Marmara, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 11°C, 19°CParçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutluMUĞLA 8°C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlıKONYA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu çevreleri yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Bartın'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, batısının bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen gece ve sabah saatlerinde bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AĞRI 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri aralıklı yağmur ve Sağanak yağışlı