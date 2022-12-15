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15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya başta olmak üzere birçok ilde sel ve kuvvetli yağış görülürken, perşembe günü için bir uyarı daha geldi. Peki, Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Aralık hava durumu raporu.

Ekleme: 15.12.2022 - 11:27 Güncelleme: 15.12.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecek ve Balıkesir hariç) Marmara, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu çevreleri yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Bartın'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısının bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen gece ve sabah saatlerinde bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri aralıklı yağmur ve Sağanak yağışlı
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