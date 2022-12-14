  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy: Şubat ayından bu yana Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle bugüne kadar 184 Ukraynalı sporcunun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ekleme: 14.12.2022 - 20:52 Güncelleme: 14.12.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy: Şubat ayından bu yana Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu öldü
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Savaş nedeniyle yaşamını yitiren Ukraynalı sporcular hakkında Bach'a bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, 'Şubat ayından bu yana Rusya'nın eylemleri sonucunda 184 Ukraynalı sporcu öldü. Ayrıca Rusya, sporu propaganda amacıyla da kullanıyor.' ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da savaş sırasında hasar gören spor altyapılarının onarılması konusunu da görüştüklerini aktardı.

Rusya'ya spor alanında kısıtlama uygulanması gerektiğini savunan Zelenskiy, 'Terörist bir devlet için adil bir yanıt ancak uluslararası arenada tam bir tecrit olabilir, bu özellikle uluslararası spor etkinlikleri için geçerlidir.' değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
AK Partili Bülent Turan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama: Kesinleşmeyen bir karar söz konusu
İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı! Kılıçdaroğlu Almanya'dan apar topar dönme kararı aldı!.
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'
'6 yaşındaki gelin' soruşturmasında yeni gelişme...
Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Ekrem İmamoğlu için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi
Metro İstanbul'un İmamoğlu'nun çağrısıyla 'sıklaştırma' kararına vatandaşlardan sert tepki
Bakan Bilgin'den flaş mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?
Kızılelma ilk uçuşu yaptı!
Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
İzmir'i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU 'Yağmur sınavını geçtik' dedi
ABD'den büyük skandal! Kara harekatı öncesi teröristlere ağır silah gönderdi...
Yunanistan'da sokaklar karıştı: 16 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi infiale neden oldu
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı
Asgari ücrette ikinci toplantı
Tunceli Belediyesi'nin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
ABD basınında Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye’nin ekonomi politikası işe yaradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor