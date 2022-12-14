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Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin yargılanan sanıklardan Kadir İstekli gözaltına alındı.

Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Ekleme: 14.12.2022 - 21:46 Güncelleme: 14.12.2022 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Buna göre heyet, sanıklar Kadir İstekli. ile Yusuf Ziya Gümüşel'in 'üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu' nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından polis ekipleri, sanıklardan Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Kadir İ, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak' suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.
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