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Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ekleme: 14.12.2022 - 21:01 Güncelleme: 14.12.2022 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen Murat Hazinedar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
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