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Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu. Bakan Soylu mahalle muhtarına, “Ne istiyorsanız yapalım, kurtaralım sizi. Size ne istiyorsanız her türlü imkanı verelim” dedi

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
Ekleme: 14.12.2022 - 21:16 Güncelleme: 14.12.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, bölgede ilk günden bu yana aralıksız şekilde ziyaretlerini ve incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca ilçe merkezinde bulunan Demirciler, Üzümlü ve Toptaş köprülerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

Bakan Soylu, Güzören Mahallesi'nde meydana gelen heyelanının ardından yıkılan evi de inceleyerek Güzören Mahallesi Muhtarı Salih Erdoğan'a, “Seralarınızı kullanabilirsiniz, buraya yakın ve sağlam bir yere size bir konteynır yapalım. Hayvanlarınızı barındırabileceğiniz yer yapalım. Sizin taşınacağınız bir yer için de başka kimseye yapmadığımız şekilde size kira parası verelim, hatta evinizi de yapalım. Kısacası ne istiyorsanız yapalım, kurtaralım sizi. Size ne istiyorsanız her türlü imkanı verelim” dedi.

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

Üç köprünün selden dolayı hasar gördüğü bölgelerle ilgili, 'Buraları afete maruz bölge yapalım' ifadelerini kullanan Soylu, incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'

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