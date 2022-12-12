Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye şiddetli rüzgâr ve bazı bölgelerde fırtına eşliğinde sağanak yağış ile kış havasını yaşıyor.Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı çağrısı yapılıyor:Rüzgârın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; Meteoroloji'den yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı geldi.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgârın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKAYSERİ 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.BOLU 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.RİZE 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 3°C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluPazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıMARDİN 9°C, 11°CHafif sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 12°CHafif sağanak yağışlı