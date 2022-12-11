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Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, algı operasyonu yapılmaya çalışılan Meclis Başkanlarının kanun teklifine imza atması konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop daha önce kanun teklifi veren Meclis Başkanlarını tek tek saydı. Sosyal medyadan da bir paylaşımda bulunan Şentop, "Kasten ya da bilgisizlikle hâlâ anlamayıp ısrar edenler için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?
Ekleme: 11.12.2022 - 23:46 Güncelleme: 11.12.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis başkanlarının daha önce de kanun ya da anayasa teklifleri verdiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bir canlı yayın programına konuk oldu. Mustafa Şentop, burada gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şentop algı operasyonu yapılmaya çalışılan Meclis Başkanlarının kanun teklifi vermesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Şentop, Meclis başkanının, hangi zamanlarda, kaç kanun teklifi verdiğini anlattı.

Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?

'MECLİS BAŞKANLARI DAHA ÖNCE DE KANUN TEKLİFİ VERDİ'

TBMM Başkanı Şentop, Meclis başkanlarının daha önce de kanun ya da anayasa teklifleri verdiğini hatırlatarak örnekler verdi ve şunları kaydetti:

'Anayasa hükmünü söyledim. Eskiden Meclis Başkanları kanun teklifi vermişti. 1993'te Hüsamettin Cindoruk, Meclis başkanıyken bir kanun teklifi vermiş. Bülent Arınç 2003'te tütün mamülleriyle ilgili kanun teklifi vermiş. Köksal Toptan iç tüzükle ilgili, Binali Yıldırım iç tüzükle ilgili...'

Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?

GEÇMİŞE KISA BİR YOLCULUK YAPALIM

Şentop ayrıca sosyal medya üzerinden de bu görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri paylaştı: Kasten ya da bilgisizlikle hâlâ anlamayıp ısrar edenler için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Hangi Meclis Başkanı hangi zamanlarda kaç kanun teklifi vermiş?

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Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?
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