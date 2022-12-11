  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bingöl'de PKK’lı teröristlerin sığınağı imha edildi...

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin yaşam malzemesi deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.

Ekleme: 11.12.2022 - 21:25 Güncelleme: 11.12.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de PKK’lı teröristlerin sığınağı imha edildi...Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu.

Yapılan aramada 3 ikili pil bloğu,1 dijital saat, 1 kazma ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni Fevzi'ye gülümseten tavsiye! 'Kiloları vermen lazım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu...
Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı
Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı
Bakan Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li Tuncay Özkan TBMM'deki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı
Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı