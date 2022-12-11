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Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Togg'un yerli ve milliliğini eleştiren muhalefete 'vizyon toplantısı' üzerinden yüklendi. Bakan Varank, "Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan ama lafa gelince 'Togg'un neresi yerli'. Asıl sizin nereniz yerli? İthal muhalefetsiniz siz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
Ekleme: 11.12.2022 - 21:07 Güncelleme: 11.12.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yaptı.

CHP'nin teknolojiden anladığının Amerika ile online bağlantı kurmak olduğunu belirten Bakan Varank, 'İsterseniz ben size teknolojinin geldiği noktayı anlatayım. İnanır mısınız ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturalarını bile online ödeyebiliyorsunuz. Hatta çok sevdiğiniz hamburgeri online sipariş edebiliyorsunuz. Hepiniz aynı değilsiniz kabul ediyorum. Aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki Genel Kurul salonunda cep telefonundan online iskambil bile oynayabiliyorsunuz. Teknolojiyi de ABD'yi de yeniden keşfetmeye gerek yok.' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN GEZİSİNDEN HAMBURGER TEKNOLOJİSİ ÇIKTI'

'Dört yıl önce akıllı mühimmatlarda kullanılan yerli üretim lazer direktörünü sizlere tanıtmıştım.' diyen Bakan Varak, 'Bugünse mühendislerimizin tasarlayıp ülkemizde ürettiği başka bir ürünü getirdim. Bu lazer dedektör bir sinyal çipi. TÜBİTAK BİLGEM'de üretildi. Biz çip üretebiliyoruz. Bu çipin kilogram başına ihracat değeri 388 bin dolar. Peki bizi eleştirenlerin yüksek teknoloji anlayışı ne? Sayın Kuşoğlu 'Genel Başkanımız teknoloji konusunu ön plana çıkarmak için Amerika'ya gitti' dedi. Peki Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji öne çıktı? Onun da fotoğrafı var. İşte hamburger teknolojisi. İşte bizim teknoloji gündemimiz ile CHP'nin teknoloji gündemi.' ifadelerini kullandı.

'DANIŞMAN AMERİKA'DAN, FİNANSMAN LONDRA'DAN AKIL ALMANYA'DAN'

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu benim sunduğum beşinci bütçe. Her geldiğimde muhalefetin 'Yerli otomobil nerede?' sorusuyla karşılaştım. 2019'un sonunda Togg'un ilk prototipini sunduk. 2020 Temmuz'da fabrikanın temelini attık.'Bu fabrika bitmez' dediler. Fabrikayı da açtık. Yerli ve milli otomobilimizi seri üretim bandından indirdik. Hani nerede diyordunuz ya şimdi Meclis'imizin önünde duruyor. Çıkıp görebilirsiniz.

O kadar iftiranın üzerine gidip bakmaya utananlar olur diye fotoğrafını gösterdim. Bu projeyi hayata geçirenler, bu ülkenin inanınca neyi başarabileceğini gösterdi. Bunun arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. İşte lider. Işte vizyon, işte teknoloji Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını bakın gösterin.

Bu ete kemiğe bürünmüş başarıya rağmen Togg'un yerliliğini sorgulayan muhalefetle karşı karşıyayız. Ama burada yerlilikle ilgili samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Bizim de bir başarısızlığımız var. Her alanda yerliliği yükselttik ama muhalefetin yerliliğini yükseltemedik. Şu tabloya bir bakın danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan ama lafa gelince 'Togg'un neresi yerli'. Asıl sizin nereniz yerli? İthal muhalefetsiniz siz.'

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