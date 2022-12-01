Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Rus birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumivka yerleşim birimi tamamen kurtarıldı.' ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Andriyivka, Bilogorivka ve Perşe Travnya yerleşim birimlerinin Rus güçlerince kontrol altına alındığı dün açıklanmıştı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmıştı.