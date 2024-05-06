Göz göre göre gelen facia! Edanur Gezer'in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, mühendis Furkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan bilirkişi raporu ise Edanur'un ölümündeki ihmali gözler önüne serdi. İşte detaylar...Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 26 Nisan'da Menekşe Parkı'nda rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı tespit edilince kazı çalışmaları başlatıldı. Ekip kazıyı yaptıktan sonra içi su dolu çukuru öylece bırakıp bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra ise akrabalarıyla orada piknik yapmaya giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, su dolu çukura düşerek hayata gözlerini kapadı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Furkan K. dün tutuklandı. Diğer Sezai A. ile Fayık C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.Öte yandan olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi 'kusurlu' olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre bilirkişi raporunda ilk olarak olayın tüm taraflarının ifadelerine yer verildi. Buna göre; Edanur'u piknik alanına götüren teyzesi Sinem Y. ifadesinde; yemek için sofradayken küçük kızın olmadığını fark edince aramaya başladığını, yaklaşık 15-20 dakika sonra güvenlik görevlisinin piknik yaptıkları yere yaklaşık 30-40 metrelik bir mesafedeki içi su dolu çukura düştüğünü ve etrafında herhangi bir uyarı levhası ve şeridin olmadığını beyan etti.Edanur'u suyun içinde bulan güvenlik görevlisi Arif S. İfadesinde, iş makinesinin olay günü çalışma yapmak için 11.29'da parka giriş yaptığını ve güvenlik görevlisi Turgut A'nın WhatsApp grubundan bilgilendirme yaptığını bildirdi. Daha önce bilgilendirmesi yapılan yerde 04.04.2024 12:40 kazma kürekle çalışma yapılmak istendiğini fakat sızıntının derinde olduğunu fark ettiklerinde çalışmayı sonlandırarak gittiklerini, yaklaşık 1 aydır devam eden su sızıntısının olduğu yerde gelen iş makinasının çalışmaya başladıklarını, çalışma ortamında uyarı levhası vb. olmaksızın çalışmaya başladıkları, iş makinesinin 3-4 kepçe kadar toprak çıkarması ile kazı alanın su ile dolduğu, kazıyı yapan operatör ve tesisatçının bu işin İSKİ tarafından yapılması gerektiğini söylemesi sonrası operatör iş makinesi ile birlikte parkında girişindeki şantiyeye yemek yemeye gitti' dediği öne sürüldü.Kepçeci yemeğe gittiğinde kazı alanında tesisatçının bulunduğunu aktaran Arif S., 'Operatörün bu işin İSKİ' nin yapması gereken bir iş olduğunu, çalışma alanından ayrıldıkları esnada açılan çukurun kapatılıp kapatılmayacağını sorduğunu, kendisine 'Çalışma devam ediyor, yaklaşık 10 dakikaya kadar İSKİ görevlileri ve vidanjör gelecek, tamirat sonrası onlar kapatacak, kapatmaz ise yarın sabah ben gelir kapatırım, bana irtibatını ver, vidanjör gelince ben seni arar bilgi veririm sende yardımcı olur yönlendirirsin' dediğini, operatörün kendi irtibat numarasını verdiği ve saat 14:10 civarında çukuru kapatmadan kazı alanından ayrıldıklarını, güvenlik olarak herhangi bir bariyer ve dubaya sahip olmadıklarını, güvenlik şeridine sahip olduklarını fakat kazı alanının çevresinde bağlayacak ağaç veya herhangi bir şey olmadığı için kapatamadıklarını, vidanjörün yakında geleceği söylendiği için müdahale etmediklerini fakat yaya devriye atmaya devam ettiklerini, şarjının bitmek üzere olduğu için güvenlik merkezine geldiğini' ifadelerini kullandı.Bu sırada bir başka güvenlik arkadaşının mangala yapanları görüp uyarmaya gittiğini söyleyen Arif S; 'Ailenin mangalı söndürmek istememeleri nedeni ile WhatsApp grubundan zabıta talep ettiğini, sonra güvenlik merkezine geri döndüğünü, saat 16:00 civarı bir erkek şahsın yanlarına gelerek bir çocuğun kaybolduğunu söylediğini, resmini gördükten sonra 3 koldan bisiklet ve motosikletle çocuğu aramaya başladıklarını, kendisinin çukurun olduğu yere gittiğinde çukurda çocuğu gördüğünü, bağırmasıyla gelen erkek şahsın suyun içine atlayarak çocuğu çıkardığını, yoldan geçen başka bir erkek şahsında ilkyardım yapmaya çalıştığını, gelen ambulansla birlikte çocuğun hastaneye gönderildiğini' anlattı.Raporda Özel Güvenlik Sorumlusu Gökhan Ö.'nün ifadesine de yer verildi. Gökhan Ö.; Kendisinin takip amaçlı Arif S. ve Turgut A.'yı çalışma alanına yönlendirdiğini, gerekli resimleme ve kontrolü yaptıktan sonra iş makinesinin çalışma alanından ayrıldığını tesisatçının kazı alanında beklediğini, bir süre sonra kazının devam edeceği bilgisinin verildiğini, su sızıntısı ile ilgili yaklaşık bir aydır devam eden çalışmanın olduğunu, fakat arızayı tespit edemediklerini, yapılan iş ve işlemler ile ilgili kendilerine bilgi verilmediği, çalışma öncesinde yazılan bir iş emrinin olmadığını, olmadığını beyan etti.İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketinde iş makinesi operatörü olarak görevli Sezai A. ise ifadesinde; 'Kazıyı yaptığını, fakat alanın İSKİ'nin sorumluluk alanında olduğundan 185 arayarak gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, telefonla görüştüğü şahsın personellerin 10 dakika içinde geleceklerini belirtiklerini, kazı alanından ayrılırken de kendisinin güvenlik görevlilerine' İSKİ personeli olay yerine gelmezler ise bana bilgi verin ben tekrar buraya gelirim çukuru kapatırım' dediğini, telefon numarasını güvenlik görevlilerin verdiğini, daha sonra iş makinesi ile Bakırköy İlçesindeki çalışma alanında döndüğünü, iş makinesi ile açmış olduğu çukurun güvenliğini ve gerekli tedbirleri almanın kendisinin görevi olmadığından olay yerinden ayrıldığını, herhangi bir kusurunun olmadığını düşündüğünü, söyledi.Hazırlanan bilirkişi raporunda elde edilen bilgiler ışığında olayda kusuru olan kişilerde tek tek tespit edildi. Buna göre ilk olarak olayın geçtiği bölgenin, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olması nedeniyle sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim ve gözetim kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilmesi gereken talimatların yeterince verilmemesi nedeniyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya D.'nin 1. Dereceden Tali kusurlu olduğu kanaatine varıldı.Olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.Genel Müdürü Ali S.'nin Asli Kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Kazı sonrası içi su dolu bir şekilde oluşan çukurun başından ayrılmasından dolayı kepçe operatörü Sezai A. 1.dereceden tali kusurlu kanaatine varıldı. Makine teknikeri Furkan K.'nin İse mevcut durumu tespit ederek gerekli iyileştirilmeleri yapmayarak sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile Asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Tesisatçı Fayık C.'nin de çukur başından ayrıldığı için 1. dereceden tali kusurlu olduğu kanısına varıldı.