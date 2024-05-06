Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin Kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı