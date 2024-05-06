19 ilde “SİBERGÖZ-38” operasyonu: 51 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından 19 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüksek kazançlı yatırım vaadi, internet siteleri üzerinden sahte araç, kiralık villa ilanı ve FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı iddiası ile vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk lirası para hareketliliği olduğu tespit edildi.Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya'da "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk lirası para hareketliliği olduğu tespit edildi.SAHTE İLANLA VATANDAŞI DOLANDIRDILARŞırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu; Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIKManisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda; yüksek kazançlı yatırım vaadiyle Forex üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı."TERÖR ÖRGÜTÜNE ADINIZ KARIŞTI"Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Siirt merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini elde edip "FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı" iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.SAHTE ARAÇ İLANI VERDİLERDiyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul'da düzenlene operasyonlarda; internet sitesi üzerinden "sahte araç ilanı" ile vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli gözaltına alındı.MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Paylaşımında operasyonun, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya'da düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, il il şu bilgileri paylaştı:"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu, Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Siirt merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde edip 'FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı' iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; internet sitesi üzerinden 'sahte araç ilanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı."Bakan Yerlikaya, yapılan ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk Lirası tutarında para hareketliliği tespit ettiklerini kaydetti.Yapılan operasyon sonucu ise çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.