Edirne'de tır sürücüsünün piknik tüpü patladı

Avrupa ülkelerine ihraç yükünü teslim etmek için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunda bekleyen şoför, tır kasasının yanında bulunan bölümde piknik tüpüyle yemek pişirmeye başladı.Tüpün patlaması sonucu, tır şoförünün vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sürücü hastaneye kaldırıldıYaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.