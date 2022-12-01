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Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü: 'Operasyonlarda tek hedef teröristler'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında "tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını" vurguladı. Bakan Akar, operasyonların Birleşmiş Miletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında yapıldığını hatırlattı.

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü: 'Operasyonlarda tek hedef teröristler'
Ekleme: 1.12.2022 - 00:03 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü: 'Operasyonlarda tek hedef teröristler'
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, 'Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı'nı bildirdi.

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü: 'Operasyonlarda tek hedef teröristler'

Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.
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