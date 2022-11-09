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Rus turistlere acente şoku: Madrid yerine Mardin’e indiler

İspanya’nın Madrid kentine gitmek isteyen Rus turistler, acentenin yaptığı yanlışlık nedeniyle kendilerini Mardin’de buldu.

Ekleme: 9.11.2022 - 16:28 Güncelleme: 9.11.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Rus turistlere acente şoku: Madrid yerine Mardin’e indilerRusya'dan İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan Rus turistler, hayatlarının şokunu yaşadı.

İstanbul aktarmalı olarak Madrid'e gideceklerini zanneden Rus turistler, uçaktan indiklerinde kendilerini Mardin'de buldu.

Yabancı acente firmasının Mardin ile Madrid isimlerini karıştırmasıyla yaşanan olayda Rus turistler, 1 gece Mardin'de kaldıktan sonra Madrid'e geçti.

10 gün sonra aynı hata
İHA'nın haberine göre; yabancı acente firması, 10 gün sonra aynı hatayı tekrarlayarak 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid yerine tekrar Mardin'e gönderdi. Gelen turistler, buraya özel olarak yine geleceklerini belirterek aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptı.

İspanya'nın Madrid şehrinin varış rumuzunun 'MAD' olmasına karşılık, Mardin'in ise 'MQM' şeklinde uluslararası kayıtlarda yer aldığı da öğrenildi.

“Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar”
Konu hakkında açıklama yapan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir buçuk ay önce Moskova'dan Madrid'e gitmek isteyen yolcuları acente firması yanlışlıkla Mardin'e gönderiyor ve turistler Mardin'e geliyor. Mardin'e indikleri zaman da şaşırıyorlar. Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik.

“Sonra tekrar geleceklerini belirttiler”
Ertesi gün Madrid'e aktarmalı uçakla geri döndüler. Aradan 10 gün geçtikten sonra aynı acente aynı hatayı yaptı. 3 kişilik turist kafilesini Madrid yerine Mardin'e gönderdiler. Onlar da beğendiler, 3 gün kadar burada kaldılar. Sonrasında ayrıldılar ve daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler.”

“Mardin, Madrid'den daha güzel bir şehir”
Samsun'dan Mardin'i gezmeye gelen Musa Ekici, “Doğru yere gelmişler, Mardin güzel bir memleket. Mardin, Madrid'den daha güzel bir şehir. Turistler Madrid'e gideceklerine buraya gelmekle doğru bir şey yapmışlar.” diye konuştu.

“Turistlerin şansı varmış”
Mardin'e Trabzon'dan turistik gezi için gelen Yunus Cellat ise, “Turistlerin şansı varmış, iyi ki buraya gelmişler. Türkiye'nin Madrid'i de Mardin.” şeklinde konuştu.

PR çalışması olabilir
Öte yandan, hava yolu şirketi uzmanları ise Rus Hava Yolları'yla İstanbul'a gelip Türk Hava Yolları ile Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gitmenin zor bir ihtimal olduğuna dikkat çekerek, Mardin'deki bazı turizmcilerin Rus acenteyle anlaşıp, bir PR çalışması yapmış olabileceğini söyledi.

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