İtayla'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İtalya, beşik gibi sallandı...Ülkenin orta kesimleri, deprem paniği ile koşturdu.Edinilen bilgiye göre, depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü.Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı veriye göre, ülkede panik hali hakim.Bir diğer yandan deprem ile ilgili herhangi olumsuz bir durum açıklanmadı.