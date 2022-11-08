Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minik kondüktörlerden sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu Gaziantep'e gitti.11 ayın ardından Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları heyecanlandırdı.Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı minik kondüktörler karşıladı.Burada çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, bir süre sohbet etti.Erdoğan, miniklerin 'Nasılsınız?' sorusuna, 'Sizi gördüm daha iyi oldum.' sözleriyle cevap verdi.Daha sonra miniklerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, 'Ben sizi çok seviyorum, Allah sizi nazardan saklasın.' dedi.Bunun üzerine minikler de, 'Sizi de nazardan saklasın.' sözleriyle gülümsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da miniklerin bu duasına 'Amin' sözleriyle cevap verdi.O anlara ait görüntüler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.Altun, 'Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet' notunu düştü.