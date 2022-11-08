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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minik kondüktörlerden sevgi seli

Gaziantep Havalimanı'nda minik kondüktörler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla diyaloğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minik kondüktörlerden sevgi seli
Ekleme: 8.11.2022 - 09:34 Güncelleme: 8.11.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minik kondüktörlerden sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu Gaziantep'e gitti.

11 ayın ardından Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları heyecanlandırdı.

Minik kondüktörler karşıladı
Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı minik kondüktörler karşıladı.

Burada çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Çocuklarla sohbeti gülümsetti
Erdoğan, miniklerin 'Nasılsınız?' sorusuna, 'Sizi gördüm daha iyi oldum.' sözleriyle cevap verdi.

Daha sonra miniklerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, 'Ben sizi çok seviyorum, Allah sizi nazardan saklasın.' dedi.

'Sizi de nazardan saklasın'
Bunun üzerine minikler de, 'Sizi de nazardan saklasın.' sözleriyle gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da miniklerin bu duasına 'Amin' sözleriyle cevap verdi.

Fahrettin Altun paylaştı
O anlara ait görüntüler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Altun, 'Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet' notunu düştü.
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