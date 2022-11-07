Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı

Sınır bölgelerinde ülke güvenliğini korumaya yönelik denetimler devam ediyor.Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hudut Askerleri birinci derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler durumundan şüphelenen 4 kişiyi durdurdu.Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü.Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.İHA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.