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Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör şüpheli Edirne sınırında yakalaranarak gözaltına alındı.

Ekleme: 7.11.2022 - 16:54 Güncelleme: 7.11.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Edirne sınırında 4 terör şüphelisi yakalandı
Sınır bölgelerinde ülke güvenliğini korumaya yönelik denetimler devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hudut Askerleri birinci derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler durumundan şüphelenen 4 kişiyi durdurdu.

Şahıslar, kimlik kontrolü yapılması için hudut karakoluna götürüldü.

Suç dosyaları tespit edildi
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

4 şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen B.A., A.E. Ö.K ve B.S nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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