4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında görev yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar üzerine Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.