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Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz" dedi.

Ekleme: 5.11.2022 - 18:35 Güncelleme: 5.11.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,​ yarın ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.

Yarın özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

'Yarın sabah saatlerinde Güney Ege'de başlayacak yağış, öğle saatlerine doğru Güney Ege ve tüm Akdeniz Bölgesi'nde görülecek. Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bir de Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde zaman zaman kuvvetli de olabilir.'

Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini anlatan Çelik, 'Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınçla hafta sonu birkaç derece sıcaklıklar arttı ve özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar batı bölgelerde 3, 4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, belki 1, 2 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz.' diye konuştu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili 3 günlük hava durumu tahminlerini de açıklayan Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15-17, İstanbul'da 16-18 ve İzmir'de 20 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çelik, İzmir'de yarın sabahtan itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın pazartesiden itibaren kesileceğini, İstanbul'da pazartesi bir yağış geçişi olacağını, Ankara'da ise yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Türkiye genelindeki yağış

Çelik, Türkiye genelindeki yağışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Önümüzdeki hafta boyunca güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yağışlar göreceğiz. Ancak kuzeyde de özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı kesiminde de hafif olmak üzere aralıklarla yağışlar olacak. 'Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz üzerinden gelen bulutlarla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de de yine aralıklarla yağışlar görülecek.' diyebiliriz, önümüzdeki hafta boyunca.

'Yarın sabah Muğla çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yine yarın öğle saatlerinden itibaren de Antalya'nın özellikle doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışlar göreceğiz, daha sonra da Doğu Akdeniz'de. Pazartesi günü Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde aralıklarla kuvvetli yağışlar görebiliriz.

Yurt genelindeki yağışların hemen hemen tamamı yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinin yüksek yerlerindeki yağışların karla karışık yağış ya da kar şeklinde olacağını düşünüyoruz.'
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