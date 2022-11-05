İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Bitlis'te 570 personelin katılımıyla dev operasyon'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı.Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 570 personel 43 operasyonel tim görev aldı.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.