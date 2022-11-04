Şanlıurfa'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.