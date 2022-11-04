Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Niinistö, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum ve umarım bu en kısa sürede gerçekleşir" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum. Umarım en kısa zamanda bu gerçekleşecek.' dedi.NATO'ya katılımlarının kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Niinistö, 'İsveç ile birlikte NATO'ya katılmamız çok önemli.' ifadelerine yer verdi.