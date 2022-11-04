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Bakan Nebati: Kadın kooperatiflerini ciddi manada destekliyoruz

Kastamonu'da esnafı ziyaret ederek sohbet eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kadın kooperatiflerinin ciddi manada desteklerini söyledi.

Ekleme: 4.11.2022 - 16:53 Güncelleme: 4.11.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Kadın kooperatiflerini ciddi manada destekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Kastamonu'da Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını eda eden Bakan Nebati, ardından esnafı gezdi. Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Bakan Nebati, el işlemeleri satın bir iş yerine girdi.

'KADIN KOOPERATİFLERİNE DEVLET BANKALARI CİDDİ DESTEKLER VERİYOR'

Burada Taner Baysa isimli esnaf ile bir süre sohbet eden Bakan Nebati, 'Az önce bir toplantı gerçekleştirdik. Orada kadın kooperatifleriyle ilgili bir sohbet gerçekleştirildi. Bence kadın kooperatiflerine devlet bankaları ciddi manada destek veriyor. Kadın kooperatiflerini kurup özellikle burada böyle el işlemeleriyle onları da istihdam etmiş oluruz, onlara da ev bütçelerine destek vermiş oluruz. Kastamonu'da üç tane kadın kooperatifi olduğunu öğrendim, bunları da inşallah daha da geliştirelim. Devlet bankaları ciddi destekler veriyor kadın kooperatiflerine, ayrıca bizlerde Bakanlık olarak ayrı destek veriyoruz. Özellikle böyle el işlemelerinde kadınların emekleri çok oluyor, bizlerde bu noktada kadın kooperatiflerin geliştirilmesi noktasında ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizlerde elimizden geldiğince sizleri bu konuda destekleriz' dedi.

Esnaf Taner Baysa ise, 'Bu ürünler kendi imalatımız, bazıları da ilimizde olan arkadaşlarımız tarafından evlerinde yapılıyor. Elimizden geldiğince gücümüz yettiğince arkadaşlarımızı evlerinde destekliyoruz, onlara işler veriyoruz' diye konuştu. Esnaf ziyaretleri çerçevesinde Bakan Nebati'ye Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile pastırma ikram edildi. Ardından Bakan Nebati, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Nebati, Vali Avni Çakır ile görüştükten sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan şehirde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Nebati, Kastamonu ziyareti çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile gençlerle de bir araya gelecek.
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