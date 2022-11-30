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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 kişi yakalandı.

Ekleme: 30.11.2022 - 17:00 Güncelleme: 30.11.2022 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, sabah saatlerinde 8 ilçede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüsünde, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin, yakalanmamak için evdeki kıyafet dolabına saklandığı görüldü. Ayrıca, şüphelilerden birinin de baskın düzenlenen evden kaçmak için balkondan atladığı ancak polislerce yakalandığı öğrenildi

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 avro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında önceden örgütün sözde 'Gaziemir imamı' olarak faaliyet yürüten Y.G, Artvin il ablası İ.H, Bornova eyalet ablası A.D, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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