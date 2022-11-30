Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi
Başakşehir Güvercintepe'de hafriyat kamyonu, otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi.
Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
Ayrıntılar geliyor...