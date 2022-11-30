Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen Enstitüsü 11'inci Bükreş Forumu'nda yaptığı kouşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği ara buluculuk politikasına vurgu yaparak müttefiklere seslendi.Teröre karşı müttefiklerin Türkiye'nin yanında olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, 'NATO'nun 5. Maddesi 9 Eylül 2011'den sonra sadece bir kez devreye girdi. Müttefikler de terörün en çok hedef aldığı müttefik Türkiye'nin yanında yer almalıdır.' ifadelerine yer verdi.Bakan Çavuşoğlu'nun NATO'nun 5. madde talebi Yunanistan'ın gündeminde yer buldu. Bazı Yunan gazeteleri 'Çavuşoğlu, NATO'nun 5. maddesinin etkinleştirilmesini neden istiyor?' sorusunu sordu.NATO'nun 5. maddesi şöyle tanımlanıyor:'Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.'Özetlemek gerekirse, şayet NATO'nun 5. maddesi devreye girerse NATO üyeleri, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı'nı desteklemek ve yardım etmek zorunda kalacak.Bu durum, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonu aleni bir şekilde desteklemediğini ifade eden Yunanistan'ın ise istediği bir şey değil.Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında 'Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor ve Ukrayna'ya maddi desteğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda çatışma ve gerilimi kontrol altına almak için çeşitli adımlar atıyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması'nı sorunsuzca uygulamak ve uzatmak kolay olmadı. IAEA-Rosatom'un Zaporijya görüşmesi, esir takası ve tarafları Türkiye'de yüz yüze görüşmeler için ağırlamak da dahil olmak üzere diplomatik yoldaki müzakerelerdeki rolümüz için sadece birkaç örnek' ifadelerini kullanmıştı.NATO'nun tehditler konusunda seçici olamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, 'Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için sonraki adımlarımıza karar vermek üzere NATO Bakanları için buradayız. Ukrayna'daki savaş ve ardından ortaya çıkan gıda ve enerji krizi zayıflıklarımızı gösterdi. Savaştan sonra Avrupa güvenlik mimarisinin temellerini yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Tehdit nereden gelirse gelsin toplu bir yanıta ihtiyacımız var. İkincisi, tehditler konusunda seçici olamayız. Terörizm, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde stratejik konseptte kabul edilen iki ana tehditten biridir' diye konuşmuştu.