  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Bükreş'te yaptığı açıklamalar sırasında Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı'na yönelik NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını istemesi, Yunanistan'da gündem oldu. Atina hükümetinin bu maddenin uygulanmasını istememesinin ise bir nedeni var.

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Ekleme: 30.11.2022 - 10:32 Güncelleme: 30.11.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen Enstitüsü 11'inci Bükreş Forumu'nda yaptığı kouşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği ara buluculuk politikasına vurgu yaparak müttefiklere seslendi.

'TÜRKİYE'NİN YANINDA OLUN'
Teröre karşı müttefiklerin Türkiye'nin yanında olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, 'NATO'nun 5. Maddesi 9 Eylül 2011'den sonra sadece bir kez devreye girdi. Müttefikler de terörün en çok hedef aldığı müttefik Türkiye'nin yanında yer almalıdır.' ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO'nun 5. madde talebi Yunanistan'ın gündeminde yer buldu. Bazı Yunan gazeteleri 'Çavuşoğlu, NATO'nun 5. maddesinin etkinleştirilmesini neden istiyor?' sorusunu sordu.

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?

NATO'NUN 5. MADDESİ NEDİR?
NATO'nun 5. maddesi şöyle tanımlanıyor:
'Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.'

TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMELERİ GEREKECEK
Özetlemek gerekirse, şayet NATO'nun 5. maddesi devreye girerse NATO üyeleri, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı'nı desteklemek ve yardım etmek zorunda kalacak.

YUNANİSTAN BUNU İSTİYOR MU?
Bu durum, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonu aleni bir şekilde desteklemediğini ifade eden Yunanistan'ın ise istediği bir şey değil.

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?

'ROLÜMÜZ İÇİN BİRKAÇ ÖRNEK'
Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında 'Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor ve Ukrayna'ya maddi desteğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda çatışma ve gerilimi kontrol altına almak için çeşitli adımlar atıyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması'nı sorunsuzca uygulamak ve uzatmak kolay olmadı. IAEA-Rosatom'un Zaporijya görüşmesi, esir takası ve tarafları Türkiye'de yüz yüze görüşmeler için ağırlamak da dahil olmak üzere diplomatik yoldaki müzakerelerdeki rolümüz için sadece birkaç örnek' ifadelerini kullanmıştı.

'NATO TEHDİTLER KONUSUNDA SEÇİCİ OLAMAZ'
NATO'nun tehditler konusunda seçici olamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, 'Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için sonraki adımlarımıza karar vermek üzere NATO Bakanları için buradayız. Ukrayna'daki savaş ve ardından ortaya çıkan gıda ve enerji krizi zayıflıklarımızı gösterdi. Savaştan sonra Avrupa güvenlik mimarisinin temellerini yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Tehdit nereden gelirse gelsin toplu bir yanıta ihtiyacımız var. İkincisi, tehditler konusunda seçici olamayız. Terörizm, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde stratejik konseptte kabul edilen iki ana tehditten biridir' diye konuşmuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Cephede durum ağır
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk