Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye 'kara harekatı' tepkisi: Gölge etmesinler yeter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda değerlendirmede bulunarak, "Suçluların iadesi, terör varlıklarının sonlandırılması noktasında somut adımlar görmediğimizi söyledik. Olumlu adımlar var ama somut adım görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyine planlanan kara harekatıyla ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter diyoruz. 'Havadan vurun karadan girmeyin' diyerek Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimleri var. Gerekli cevabı verdik. Teröristleri savunup, mağdur göstermeyecek açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda değerlendirmede bulunarak, 'Suçluların iadesi, terör varlıklarının sonlandırılması noktasında somut adımlar görmediğimizi söyledik. Olumlu adımlar var ama somut adım görmek istiyoruz. Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:Diplomasi kanallarını Açık tutulması için çabalıyoruz.Türkiye olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Gölge etmesinler yeter diyoruz. Destekleri sonlandırmaları gerektiğiniz söylüyoruz. Havadan vurun karadan girmeyin diyerek Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimleri var. Gerekli cevabı verdik müttefillerden destek bekliyoruz. Teörristleri savunu mağdur göstermeyecek açıklamalar bekliyoruz.