  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,16 - 18,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis: Türkiye'nin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı

Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, Yunanistan'ı Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarına karşı uyardı. Zorzovilis, Türk silah sistemlerinin menzilindeki artışın, Yunanistan'ın stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Ekleme: 3.11.2022 - 20:39 Güncelleme: 3.11.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis: Türkiye'nin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı
Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, kaleme aldığı bir makalede, Yunanistan'ın savunma sistemleri konusundaki açıkları ve Türkiye'nin savunma sanayii alanında imza attığı başarıları masaya yatırdı.

Yunanistan'ın son 20 yıldır savunma sistemleri konusunda büyük bir satın alma programı uygulayamadığına dikkat çeken Zorzovilis, şu anda hizmette olan savunma sistemlerinin de, 20 yıldan fazla bir süredir herhangi bir yükseltme veya geliştirmeden geçmediğini belirtti.

Zorzovilis, Türkiye cephesinde ise niteliksel bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

Yunanistan'ın sahip olduğu sistemlerin 'yükseltme ve güçlendirme ihtiyacı' dışında, çok ciddi başka bir sorunla karşı karşıya olduğunu yazan Zorzovilis makalesinde, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak Batı (NATO / Avrupa Birliği) ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin kopması nedeniyle, Rus menşeli TOR-M1, OSA-AK/AKM ve S-300PMU1 savunma sistemlerinin hizmet dışı bırakılması için geri sayımın başlatılması muhtemeldir.' ifadelerini kullandı.

TÜRK İHA'LARININ BAŞARISI SAVAŞTA KANITLANDI

Türk sanayi ve teknoloji üssünün araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Zorzovilis, Türkiye'nin artık ulusal ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra dünya pazarında bir tedarikçi olarak kendini konumlandırmayı başardığını ifade etti.

Zorzovilis, Türk tasarımı ve üretimi insansız hava aracı sistemlerinin, Dağlık Karabağ savaşı ve Ukrayna'da, 'savaşta kanıtlanmış' silah sistemleri kategorisine girdiğini vurguladı.

Bu başarıların, Türk İHA'larına olan rağbeti artırdığını belirten Zorzovilis, Bayraktar TB2'nin Azerbaycan, Etiyopya, Katar, Fas, Ukrayna, Pakistan, Polonya vb. ülkelerde kayda değer ihracat başarıları elde ettiğine dikkat çekti.

'ARTAN MENZİL YUNAN STRATEJİK DERİNLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR'

Zorzovilis makalesinde, yakın zamanda testi gerçekleşen Türkiye'nin TAYFUN balistik füzesine ve silah sisteminin menziline dikkat çekti.

Türk tasarımı sistemlerin menzilindeki artışın, 'Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını' belirten Zorzovilis, bu sistemlerin Yunan topraklarındaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na kameralar önünde teşekkür etti! 'Türkiye gıda krizini önledi'
Çin'in 23 tonluk roketi Türkiye'ye mi düşecek? TUA'dan açıklama geldi
Şarkıcı Cenk Eren kuduz nedeniyle yaşam savaşı veren çocuğa inanmadı: Hayvan düşmanları kudurdu
Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis: Türkiye'nin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı
Cumhurbaşkanı paylaştı! İşte Erdoğan'ın TOGG'un direksiyonundaki anları
Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
Türkiye yeniden öncü olmuştu: Rusya’dan tahıl koridoru anlaşmasına yanıt
İmran Han'a suikast girişimi sonrası Pakistanlı gazeteci canlı yayında anlattı: Şahbaz Şerif'in sözleri bir hiç! İç savaş çıkacak
Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
Ümraniye'de klima borusu patlayan İETT'de yolcu yaralandı
İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı
Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar
KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
Bodrum'da su ishale hattı yine patladı! Asfalt yarıldı, su baskınları yaşandı
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor