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Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı

Cumhuriyet'in "Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor" başlığıyla servis ettiği habere konu olan anket şirketinin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri deşifre oldu. Fidan'ın; Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini paylaştığı, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek olduğu, ve "AKP'ye oy yok", "AKP ANAP gibi değil DSP gibi silinecek" ifadeleriyle tweet attığı ortaya çıktı. İnternet sitesinde kendilerini 'bilimsel etik ilkelere bağlı' ve 'tarafsız' olarak tanımlayan Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibinin bu paylaşımları soru işaretlerine neden oldu.

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
Ekleme: 3.11.2022 - 16:52 Güncelleme: 3.11.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
Cumhuriyet Gazetesi, Yöneylem Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan 'Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2022' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

27 ilde 2 bin 400 kişinin katıldığı ifade edilen anketin sonucuna göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında kaybedeceği ileri sürüldü.

ŞİRKET SAHİBİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'in 'Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor' başlığıyla servis ettiği habere konu olan anket şirketinin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri deşifre oldu.

'TARAFSIZ' ANKET ŞİRKETİ SAHİBİNDEN 'AK PARTİ'YE OY YOK' PAYLAŞIMI

Fidan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini paylaştığı, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek olduğu, ve 'AKP'ye oy yok', 'AKP ANAP gibi değil DSP gibi silinecek' ifadeleriyle tweet attığı ortaya çıktı.

İnternet sitesinde tarafsız ve bilimsel etik ilkelere bağlı kalındığının vurgulandığı Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibinin bu paylaşımları soru işaretlerine neden oldu.

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı


Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
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Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
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