FETÖ’den ihraç edilen astsubay üst çavuş uyuşturucu ticaretinde yakalandı

Ankara’dan İstanbul’a uyuşturucu madde ticareti yapacağı tespit edilen ve üzerinden piyasa değeri 409 bin 500 lira olan bin 500 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirilen D.Ü.’nün FETÖ soruşturması kapsamında astsubay üst çavuş rütbesindeyken ihraç edildiği ortaya çıktı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D.Ü. isimli şüphelinin otomobille uyuşturucu madde alacağı ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapacağına ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. Araç ve D.Ü.'nün kimlik bilgileri tespit edilerek 1 Kasım'da Ankara'ya giriş yaptığı belirlendi.





FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ



Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda D.Ü.'nün 2019'da astsubay üst çavuş rütbesiyle görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. D.Ü.'nün üzerinden piyasa değeri 409 bin 500 lira olan bin 500 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

