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Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti

Libya'nın Misrata kentinde Türk girişimciler tarafından yaptırılan Libyan Turkish Hospital hastanesi açılarak faaliyetine başladı. Başhekim Emre Aktepe 14 kişilik bir hekim grubuyla Libya'ya geldiklerini belirterek, "Hemşirelerimiz de Türkiye'den. Libyalı ve Tunuslu çok değerli hekim ve hemşirelerimiz de var. Onların da yardımı ile Libyalıların sağlığına bir dokunuş yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
Ekleme: 29.11.2022 - 10:37 Güncelleme: 29.11.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada, söz konusu hastane ile Libya sağlık sistemine, Türk elinin değeceğini söyledi.

Libyan Turkish Hospital aracılığıyla binlerce Libyalının ihtiyaç duyduğu tıbbi hizmetlerin karşılanacağını ifade eden Karanfil, şöyle devam etti: 'Bugün kardeş ve dost ülke Libya'da ilk, Libya-Türk Hastanesini açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tamamen Türk hekimleri ve Türk hastabakıcılarıyla yöneteceğimiz, yönetimi Türklerde olan bir hastanenin açılışı yapıldı. Bu Libya'da bir ilktir. Benim umutlarım büyük, bu hastane küçük. Allah'ın izniyle Libya'nın sağlık altyapısı Türkiyeli doktorlara ve Türkiyeli yöneticilere emanet olacak. Libya'da huzur ve sükûnet mevcut. Türk müteahhitlerimizin çalışan personeline ve Libyalılara hizmet vereceğiz.”

Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti

 Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Başhekim Emre Aktepe de hastanenin kuruluşunda Libyalıların kendilerine çok yardımcı olduklarını dile getirdi. Ekiplerini büyük oranda Türkiye'de kurarak, geldiklerinin altını çizen Aktepe, “14 kişilik bir hekim grubu ile Libya'ya geldik. Hemşirelerimiz de Türkiye'den. Libyalı ve Tunuslu çok değerli hekim ve hemşirelerimiz de var. Onların da yardımı ile Libyalıların sağlığına bir dokunuş yapacağız inşallah.” dedi. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sevim Kara ise uzun zamandır bu sektörde olduğunu daha önce de yurt dışı deneyimlerine de sahip olduğunu söyledi.

Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti

Libya'ya gelmenin kendileri için farklı bir deneyim olacağını ve Arapça öğrenmek için kursa gideceğini anlatan Kara, “çok güçlü bir hemşire kadromuz var. Her alanda uzmanlaşmış hemşire arkadaşlarla çok güzel bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sevim Kara ise uzun zamandır bu sektörde olduğunu daha önce de yurt dışı deneyimlerine de sahip olduğunu söyledi.

Libya'ya gelmenin kendileri için farklı bir deneyim olacağını ve Arapça öğrenmek için kursa gideceğini anlatan Kara, “çok güçlü bir hemşire kadromuz var. Her alanda uzmanlaşmış hemşire arkadaşlarla çok güzel bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti



Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri Uzmanı Mücahit Ekinci de hastaneye Türkiye'de uygulanan yönetim sistemlerini kurduklarını, hastanın müracaata girdiği andan itibaren bütün işlemlerinin tamamının sistem odasında tutulacağını kaydetti. Ekinci, “Hastalar işlemlerinin tamamını rahatlıkla cep telefonlarından yapabilecekler. Libya'da olmayan bir sistemi Libyan Turkish Hospital aracılığı ile bu ülkeye getirdik.” diye konuştu. Libya’da ilk Türk hastanesi özelliğini taşıyan Libyan Turkish Hospitalt, tanı ve tedavide güncel teknolojik olanaklarıyla öne çıkıyor. 13 poliklinik, 4 ameliyathanesi bulunan 120 yataklı hastanede tam donanımlı ambulans servisi de yer alıyor.

Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
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