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Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2023 seçimlerinin önemine ve 'Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Ekleme: 29.11.2022 - 22:23 Güncelleme: 29.11.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

2023 VE TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin son 20 yılda en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkat çeken kurul üyeleri bunun devamı için 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.
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Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
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