Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 'İzdivaç sorumlusu' yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, "bölge talebe mesulü" ve "kadın izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen E.S, kent merkezinde yakalandı.E.S, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.