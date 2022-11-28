Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 'İzdivaç sorumlusu' yakalandı
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
"KADIN İZDİVAÇ SORUMLUSU" YAKALANDI
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, "bölge talebe mesulü" ve "kadın izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen E.S, kent merkezinde yakalandı.
E.S, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.