  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Gaziantep’teki anne dehşetini konuşuyor: 5 yaşındaki çocuğunu günlerce aç bırakıp işkence yaptı!

Türkiye, Gaziantep'teki korkunç olayı konuşuyor… Annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor...

Ekleme: 27.11.2022 - 14:27 Güncelleme: 27.11.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Gaziantep’teki anne dehşetini konuşuyor: 5 yaşındaki çocuğunu günlerce aç bırakıp işkence yaptı!Türkiye'nin kanını donduran olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE!

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

ANNE GÖZALTINDA!

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi.

Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.
Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!
Bakan Dönmez'den yeni doğal gaz müjdesi: İlk veriler pozitif
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak
Kabine toplanıyor; EYT ve sözleşmeliye kadro için kritik kararlar için gözler Başkan Erdoğan'da
MSB Pençe Kılıç Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Adana'da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'temel attığı' proje alanı koyunlara kaldı
TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon
AK Partili Dağ'dan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli
22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde
Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülkeden icazet almayız
Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı

Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda

Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi