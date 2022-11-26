Erzurum'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erzurum'da PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Karayazı ilçesinde, PKK mensubu H. A. isimli teröristin sözde mezarının bulunduğu Çavuş Mahallesi'nde izinsiz gerçekleştirilen gösteri yürüyüşüne katıldıkları ve PKK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ekipleri çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerinde katılımı ile Karayazı, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Horasan'da 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Erzurum dışında ikamet ettiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat verdi.