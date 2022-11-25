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Suriyeliler'den operasyona tam destek!

Türk Silahlı Kuvvetleri , Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha ediyor. Suriye'de daha önce 4 başarılı kara harekatına imza atan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 5. operasyona hazırlanıyor. Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor.

Suriyeliler'den operasyona tam destek!
Ekleme: 25.11.2022 - 15:59 Güncelleme: 25.11.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Suriyeliler'den operasyona tam destek!
Terör örgütünün işgalindeki Tel Rıfat ilçesine komşu Azez'de cuma namazı sonrası toplanan kalabalık terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıları protesto etti. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun olası kara operasyonuna destek gösterileri düzenledi. Azez'in Succu kavşağında düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 'Suriye bizimdir', 'Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz' sloganları attı.

'UMUDUMUZ TÜRKİYE'
Gösteride yapılan konuşmalarda Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istediklerini söyledi, düzenlenecek operasyonda Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti. SABAH'a konulan Hacı Süleyman, 'Türkiye'nin düzenleyeceği kara operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Azez'deki çadır kamplarda yüzbinlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği operasyon' dedi.

PKK/YPG TEL RIFAT'I SALDIRI ÜSSÜ OLARAK KULLANIYOR
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İlçelerden yaptığı sızma girişimleri ve saldırılarla, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.
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