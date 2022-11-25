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İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ekleme: 25.11.2022 - 09:32 Güncelleme: 25.11.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine nefes aldırmıyor...

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarına her gün bir yenisini daha ekleyen kahraman Mehmetçik, hain teröristlerin kökünü kazımakta kararlı. Geçtiğimiz günlerde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı ise başarıyla sürüyor.. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi.

İsveç Başbakanı'na harekat soruldu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi'nin Türkiye ile ilgili sorularına cevap verdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na dair soru üzerine Kristersson, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmanın çok karmaşık olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini koruma hakkı var'
Kristersson, 'Bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele, diğer taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğu kabul edilmeli. Türkiye'nin kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip olduğunu belirtmek gerekir' ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkat çeken Kristersson, 'Dünyanın geri kalanının Türkiye'yi vuran terör saldırılarının, diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar Türkiye için de kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var' dedi.

'Terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları finanse edenlerin İsveç'i değil, Türkiye'yi hedef alıyor'
İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi için bir anlaşma imzaladığını da hatırlatan Kristersson, bunun İsveç'in terörle mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiği anlamına geldiğini belirterek, 'Çeşitli şekillerde teröre veya terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları finanse edenler İsveç'i değil, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in onlar için güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik' dedi.
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