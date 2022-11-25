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Almanya'da kriz milletvekillerini de vurdu: Su ısıtıcıları sökülecek

Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizinin en çok etkilediği ülkelerden biri Almanya... İlginç tasarruf tedbirlerinin peş peşe geldiği ülkede yeni kararlar aldındı. Buna göre, milletvekillerinin bürolarındaki "ani su ısıtıcıları" sökülecek...

Almanya'da kriz milletvekillerini de vurdu: Su ısıtıcıları sökülecek
Ekleme: 25.11.2022 - 12:01 Güncelleme: 25.11.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da kriz milletvekillerini de vurdu: Su ısıtıcıları sökülecek
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki "ani su ısıtıcıların" söküleceğini duyurdu.

1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Ülkenin en kalabalık eyaleti KRV'nin Meclis Başkanı Andre Kuper, milletvekillerine gönderdiği bildiride, bürolarda bulunan ani su ısıtıcıların 1 Aralık'tan itibaren söküleceğini bildirdi. Kuper'in duyurusunda ani su ısıtıcıların en çok enerji tüketen cihazlardan biri olduğu belirtilerek bunların kaldırılarak yılda 370 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanacağı ifade edildi. 

Meclis Başkanı ayrıca, bildiride, meclis koridorlarına hareket dedektörleri yerleştirileceğini, böylece ısıtma tüketiminde yüzde 6, elektrik tüketiminde ise yüzde 15'lik bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı. Gelecek yıldan itibaren çatıya güneş enerji panellerinin yerleştireceğini duyuran Kuper, böylece meclisin enerji tüketiminin azaltılması konusunda "rol model" olacağını, 2030'a kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Almanya'da kriz milletvekillerini de vurdu: Su ısıtıcıları sökülecek






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