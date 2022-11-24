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İstanbul'da suya yüzde 25 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla, İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı.

İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
Ekleme: 24.11.2022 - 19:43 Güncelleme: 24.11.2022 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı beşinci oturumu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te yapılan İSKİ Olağan Genel Kurulunda, İSKİ Genel Müdürlüğünün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.

İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1. kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi.

İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam telifinde bulundu.

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak, İSKİ'nin teklifini revize etti.

Hidayet Erdöl, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl, iş yerleri için de 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi.

Bu haliyle sunulan teklif, Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
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