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Dr. Avşar Aslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Avşar Aslan, yayınladığı mesaj ile tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Ekleme: 24.11.2022 - 12:33 Güncelleme: 24.11.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Dr. Avşar Aslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Dr. Avşar Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda; “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve kutsal bir meslektir. Büyük bir fedakârlık ve özveriyle; çocuklarımıza ve gençlerimize iyiliği ve doğruluğu, milli ve manevi değerlerimizi, iyi bir
vatandaş olmayı, cumhuriyetin değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten, sorumlu bireyler olarak yetişmelerinde hayat rehberi olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren, fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutsal mesleği yerine getiren çok kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eder, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ederim” dedi.
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