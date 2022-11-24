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Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı atamalarıyla ilgili olarak, "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan SMA hastalarını yakından ilgilendiren olumlu bir gelişmeyi duyuran Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık " dedi.

Ekleme: 24.11.2022 - 22:41 Güncelleme: 24.11.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, ayaktan hasta kabul kapasitesinin artırıldığını dile getirerek, '2020 yılında aylık 13 milyon olan poliklinik muayene sayımızı 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi iki katına çıkardık. Hastanelerimizde pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin MHRS randevusu açılırken, bugün yüzde 40 artışla 945 bine kadar çıkmıştır. Randevu alanların yüzde 25'nin de bu arada gelmediğini söylemek istiyorum. 945 açılan randevunun yüzde 60'ı ancak bakılabilir durumda. Aradaki fark 400 bine yakın. 400 bin açılan randevuya gelinmiş olsaydı aslında bu sorun bitecek' ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA ATAMALAR İÇİN TARİH VERDİ

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını duyuran Bakan Koca, 'İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız' açıklamasında bulundu.

'4 KİŞİDEN BİRİ RANDEVUSUNA GELMİŞ OLSA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK'

Her 4 kişiden birinin randevusuna gelmediğinin altını çizen Koca, '4 kişiden biri randevusuna gelmiş olsa veya boş bırakılmış olsa sorun büyük bir oranda zaten çözülmüş olacak. Hasta yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerimizde mesai sonrası çalışmayı özendirecek çalışmalar yaptık, mağduriyet oluşmaması için branş bazında dinamik bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sorunun farkındayız. Çözümü adım adım uyguluyoruz. Yakında böyle bir gündemimiz olmayacak' diye konuştu.

'ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Ankara'da Covid-19 hastalarının yüzde 63'ünün şehir hastanesinde tedavi edildiğini söyleyen Bakan Koca, 'Şehir hastanesi olmasaydı Ankara'da neler yaşanırdı? Üzerine basa basa söylüyorum. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne ameliyat sayısı ile ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Yatak doluluk oranı dahil olmak üzere. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var. Bu hizmet bedelleri yemek, güvenlik, laboratuvar, görüntüleme gibi 19 hizmet bedelinden bahsediyoruz. Bunlar da miktara bağlı hizmet bedeli. Bunların da süresi 25 yıl değil, 5 yıl' diye konuştu.

'YERLİ ÜRETİM HPV KİTİ'

HPV aşısının Bakanlık tarafından karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Koca, 'HPV kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız' dedi.

BAKAN KOCA'DAN SMA AÇIKLAMASI: İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bakan Koca ayrıca Bilim Kurulu'nun SMA hastaları için etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımının önerildiğini belirterek , 'Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık' ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.
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